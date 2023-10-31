В ноябре на должность нового гендиректора «Абрау-Дюрсо» вступит Елена Зарицкая

Стало известно, что совет директоров российской компании-лидера на рынке игристых вин России решил сменить генерального директора. Таким образом, уже с первого ноября текущего года эту должность займет другой человек.

К слову, ранее пост принадлежал Владимиру Масловскому. Как пишет ТАСС, экс-гендиректор самостоятельно принял решение уйти из компании «Абрау-Дюрсо». Его место займет Елена Зарицкая.

«Абрау-Дюрсо» – это российская компания, которая выпускает игристое вино. Она расположена в одноименном курортном поселке в Краснодарском крае, которое является одним из наиболее живописных мест нашей страны. Это место притягивает туристов со всей России и не только.