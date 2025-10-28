В ноябре пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы повысят выплаты

В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий для нескольких категорий граждан. Основные выплаты коснутся пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, сообщают « Известия ».

Пенсионеры старше 80 лет получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — с ₽8,9 тыс. до ₽17 ,81 тыс. При официально оформленном уходе добавляется надбавка ₽1,31 тыс. к страховой пенсии и ₽1,37 тыс. к государственной. Для северных регионов с районными коэффициентами выплаты могут достигать почти ₽20 тыс. в месяц.

Аналогичная индексация предусмотрена для инвалидов I группы независимо от возраста. Также перерасчет проводится для пенсионеров, уволившихся в октябре, летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Средняя прибавка для этих категорий составит от ₽1,5 тыс. до ₽3 тыс.

С 1 января 2026 года планируется общая индексация пенсий на 7,6% для всех пенсионеров, включая работающих. После октябрьской индексации военных пенсий средний размер выплат достиг ₽40-45 тыс.

Ранее сообщалось, что страховая пенсия в 2026 году поднимется выше 27 тыс. руб.