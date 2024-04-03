В Ноябрьске дерзкого лихача наказали после публикации в соцсетях

В городе Ноябрьск, ЯНАО, к ответственности привлекли водителя, который проигнорировал как минимум три правила ПДД. «Гонщика» нашли после публикации видео в социальных сетях. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Видео с автолюбителем появилось в городском паблике в соцсетях. По ролику, записанного на видеорегистратор, было видно, как водитель несется на скорости и обгоняет другие машины. Для этого он проехал на запрещающий сигнал светофора и резко перестроился на встречную полосу движения. Далее он скрылся в неизвестном направлении уже на своей линии дороги.

Опасное вождение на видео привлекло внимание полиции. Госавтоинспекция Ямала нашла лихача. Им оказался 25-летний житель Ноябрьска. Его привлекли к административной ответственности за дерзкие выходки на дороге.

Ранее сообщалось, что в Казани 16-летний подросток чуть не угробил инспектора ГИБДД, протащив его на машине.