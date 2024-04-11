В Ноябрьске мужина получил срок за убийство и хранение взрывчатки

Мужчина в Ноябрьске был осужден за убийство знакомого летом 2023 года. В ходе обысков оказалось, что он еще и незаконно приобрел и хранил взрывчатые вещества. По двум уголовным статьям северянина приговорили к колонии, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Было установлено, что мужчина ударил человека в грудь кухонным ножом на территории своего дома. После задержания проводились обыски по месту жительства обвиняемого. Оказалось, что гражданин незаконно хранил бездымный и черный дымный порох.

В свое оправдание мужчина заявил, что порох ему оставил знакомый, а за нож он схватился из соображений самообороны. Якобы потерпевший вел себя неадекватно: бил его и угрожал расправой.

Суд учел обстоятельства перед вынесением приговора. Среди них слова обвиняемого, его состояние здоровье и воспитание маленького ребенка. Это смягчающие обстоятельства. Тем не менее, срок мужчина получил солидный: 8,6 колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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