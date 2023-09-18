В Ноябрьске права инвалидов нарушили местные гостиницы и кафе

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , прокуратура выявила нарушения закона, который должен обеспечивать социальную защиту граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Нарушителями действующего законодательства стали несколько предприятий, которые оказывали услуги в сферах временного проживания, а также общественного питания. Информацией об этом поделилась пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно данным ведомства, операторами ноябрьской индустрии гостеприимства были проигнорированы потребности людей с ОВЗ. Нарушения, допущенные шестью гостиницами и парой кафе, выявили благодаря проверке.

Как выяснилось, в заведениях, нарушивших права инвалидов, отсутствовали специальные таблички для слабовидящих и кнопки для вызова персонала. В итоге, установленные проблемы удалось устранить.