В Ноябрьске прекратили поиски пропавшей пенсионерки

Пенсионерку искали сутки. 5 сентября о ней забеспокоились родственники, которые обнаружили пропажу. Так как женщине было уже 78 лет, она могла не знать, как вернуться домой после прогулки. Связи с ней также не было. После обращения в полицию начались поиски. Женщину нашли на следующий день, в целости и сохранности доставили обратно в семью.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Ноябрьску оперативно завершили поиски, за что их поблагодарили обеспокоенные родные бабушки.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе женщина потерялась в лесном массиве.