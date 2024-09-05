В Кузбассе женщина потерялась в лесном массиве

В Березовской чаще леса заблудилась женщина. Ей удалось выйти на связь со спасателями и попросить о помощи, пишет VSE42.RU .

Пропавшая женщина старалась оставаться на связи со спасателями, которые координировали ее действия, направляли и пытались определить точное местоположение. Благодаря уверенной работы и помощи служебной собаки Рика все получилось: сибирячку нашли и вывели в цивилизацию.

Затянувшаяся в лесу прогулка была не настолько долгой, чтобы женщине потребовалась медицинская помощь. В агентстве по защите населения и территории Кузбасса подтвердили, что горожанка не обращалась к врачам. После спасения она отправилась домой.

Напомним, что при отправлении в лес желательно иметь средства связи, базовую аптечку, плотную и теплую одежду, дождевик, а также свисток. Пригодится для пеших прогулок также рация, которая может выручить в природных условиях при потере ориентира.

Ранее сообщалось, что свыше 200 грибников заблудились в подмосковных лесах в августе.