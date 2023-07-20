В Ноябрьске ребенок украл самокат, устав ходить пешком

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , комиссия призывает усилить контроль над детьми во время летних каникул.

Стало известно, что в Ноябрьске ребенок решил украсть самокат, так как он устал ходить пешком. Комиссия по делам несовершеннолетних решила рассмотреть 29 дел в связи с этим инцидентом.

В результате 14 взрослых были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Еще четверо не были осведомлены о необходимости обращения в полицию в случае, если местонахождение ребенка неизвестно.

Кроме того, комиссия также рассмотрела 15 дел, касающихся несовершеннолетних, из которых 11 связаны с правонарушениями в области дорожного движения. Это также подчеркивает важность обеспечения безопасности детей на улицах и необходимость соблюдения ими ПДД.