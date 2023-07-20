В Ноябрьске ребенок украл самокат, устав ходить пешком
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Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», комиссия призывает усилить контроль над детьми во время летних каникул.
Стало известно, что в Ноябрьске ребенок решил украсть самокат, так как он устал ходить пешком. Комиссия по делам несовершеннолетних решила рассмотреть 29 дел в связи с этим инцидентом.
В результате 14 взрослых были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Еще четверо не были осведомлены о необходимости обращения в полицию в случае, если местонахождение ребенка неизвестно.
Кроме того, комиссия также рассмотрела 15 дел, касающихся несовершеннолетних, из которых 11 связаны с правонарушениями в области дорожного движения. Это также подчеркивает важность обеспечения безопасности детей на улицах и необходимость соблюдения ими ПДД.