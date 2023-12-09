В Норвегии учат солдат хоронить однополчан в рамках подготовки к войне с Россией

Дальнейшая эскалация украинского кризиса может неизбежно привести к тому, что боевые действия скоро начнутся на территории Норвегии, пишет NRK со ссылкой на заместителя комбата норвежской армии Альберта Веделера.

В беседе с журналистами он сообщил, что новобранцы армии Норвегии должны морально и физически быть готовы к потере своих однополчан в ходе войны с РФ.

«Сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в 2022 году война пришла на Украину и в Европу. На этот раз они (норвежские солдаты. — Прим. ред.) практикуют активные военные действия, а также моральные издержки часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан» — отметил Веделер.

В свою очередь, как добавил в интервью журналистам норвежский сержант Стиан Мо, солдатам, чтобы быть готовыми к войне с Россией, важно «тренировать головы».