В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну зарегистрированных в России машин

Начиная с полуночи по местному времени (1.00 мск) 2 октября, на территорию Норвегии запрещен въезд любого автотранспорта с российской регистрацией с количеством месте менее девяти. Ранее указанная мера была анонсирована МИД Королевства.

Таким образом, отныне все российские авто, нарушившие запрет, будут конфискованы на границе. Те же автомобили, что в настоящее время находятся в Норвегии, должны быть вывезены за пределы страны в течении ближайшего времени.

При этом, ограничения не будут касаться распространяются диптранспорта и автомобилям, принадлежащим международным организациям. Также исключение составят авто с регистрацией в РФ, которыми владеют граждане Норвегии и стран Евросоюза.

К слову, в минувший понедельник, 2 октября, об аналогичной мере в отношении транспортных средств, состоящих на учете в РФ, объявила Болгария. Причем запрет местных властей вступил в силу в этот же день. А вот Франция в очередной раз подтвердила, что вводить подобные меры не собирается.