В Новодвинске школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора

16-летняя школьника из Новодвинска Архангельской области пыталась поджечь электроподстанцию. Об инциденте сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске и попыталась устроить поджог. Но этого школьнице сделать не удалось.

На допросе она рассказала, что увидела объявление в одном из мессенджеров, где предлагался заработок.

У девушки обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с лицами из-за рубежа.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину за агитацию к поджогам военкоматов.