В Новодвинске школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора
16-летняя жительница Новодвинска пыталась устроить диверсию за 100 тысяч рублей
Фото: [pxhere.com]
16-летняя школьника из Новодвинска Архангельской области пыталась поджечь электроподстанцию. Об инциденте сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске и попыталась устроить поджог. Но этого школьнице сделать не удалось.
На допросе она рассказала, что увидела объявление в одном из мессенджеров, где предлагался заработок.
У девушки обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с лицами из-за рубежа.
Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину за агитацию к поджогам военкоматов.