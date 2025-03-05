В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину за агитацию к поджогам военкоматов

В Екатеринбурге работники ФСБ провели задержание местного жителя. Мужчина распространял в социальных сетях призывы к совершению поджогов зданий военкоматов и воинских частей с использованием «коктейлей Молотова», передает ТАСС.

Задержанный признал свою вину в том, что, находясь на территории Грузии, осуществлял через интернет агитацию к совершению вышеуказанных противоправных действий.

Против него было инициировано уголовное преследование в соответствии с частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что задержанный имел пристрастие к наркотическим и психотропным веществам, а также ранее привлекался к ответственности за их хранение. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* во время протестных мероприятий.

Ранее сообщалось, что задержанного ФСБ за передачу данных СБУ мужчину арестовали в Воронеже.

*признан в РФ иноагентом.