В Новой Каховке секретаря отделения «Единой России» подорвали насмерть вместе с машиной

В Новой Каховке сегодня рано утром был взорван автомобиль секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова, который в этот момент находился внутри.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях сенатор от Херсонской области и секретарь регионального отделения политсилы Игорь Кастюкевич. Малов был экстренно госпитализирован со множественными ранениями.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области!» — написал Кастюкевич.

Чуть позже выяснилось, что спасти секретаря отделения «Единой России» в Новой Каховке медикам не удалось. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом, устроенным украинскими боевиками с целью запугать мирное население российского региона.

В настоящее время произошедшим занимаются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.