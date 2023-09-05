В Новой Москве на женщину в хиджабе, гулявшую с детьми, натравили собак

Как пишет агентство «РИА Новости» , в Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак. Уполномоченный по правам человека в Чечне, Мансур Солтаев, обратил внимание на данный инцидент и призвал к строгому пресечению ксенофобии и национализма.

Сообщается, что еще в августе в Новой Москве произошел довольно неприятный инцидент с участием женщины в хиджабе. Однако она оказалась не виновной. Все дело в том, что на пострадавшую, которая гуляла с детьми, были натравлены собаки. Уполномоченный по правам человека в Чечне, Мансур Солтаев, решил обратиться к общественности и рассказать о произошедшем на странице в соцсетях.

Жертва нападения животных, к слову, уже обратилась за помощью в полицию и подала заявление. А Солтаев попросил прокурора Москвы взять дело на контроль. Омбудсмен также призвал к жесткому пресечению ксенофобии и национализма, не оставляя без внимания тот факт, что подобные преступления грубо нарушают права человека и унижают его достоинство.