В Новокузнецке автомобиль врезался в дерево рядом с пешеходным переходом

На этот раз в Кемеровской области произошло ДТП. Автомобиль сошел с дороги и въехал в дерево. Очевидцы активно делятся кадрами произошедшего в социальных сетях. Об этом сообщает издание «Vse42.ru»

На Октябрьском проспекте города Новокузнецк произошла трагедия. Машина врезалась в дерево, которое расположено между трамвайными путями и автодорогой. Судя по словам очевидцев, недалеко от места ДТП находятся остановка для трамвая, а также пешеходный переход.

Жители города публикуют в местных пабликах кадры, на которых видно, насколько поврежден автомобиль. Из-за столкновения с деревом у машины пострадал капот и бампер спереди. Пока что не уточняются причины произошедшей аварии. Также нет информации о пострадавших.