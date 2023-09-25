В Новокузнецке автослесарь демонтировал «ненужную деталь» из автомобиля клиентки

Наверняка некоторые люди, которые хоть раз отдавали свою машину в ремонт, переживали о том, что в автосервисе ей навредят еще больше. И такой случай произошел, о чем рассказало издание «Vse42.ru» .

Стало известно, что автомобиль жительницы южной столицы Кузбасса пострадал из-за работника автосервиса. Выяснилось, что он вытащил из машины запчасть, которая якобы не нужна. При этом он надеялся на то, что никто ничего не заметит.

Однако пропажа детали обнаружилась после того, как на приборной панели спустя несколько месяцев загорелся сигнал о неисправности. Владелица авто обратилась к специалистам сервисного центра, а те, в свою очередь, сообщили о том, что у машины отсутствует катализатор.

Таким образом, материальный ущерб оценивается в пятьдесят тысяч рублей. За кражу механику грозит пять лет лишения свободы.