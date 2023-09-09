В Новокузнецке досрочно открыли Театральный проезд для автомобилей
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Как сообщает издание «Vse42.ru», произошло открытие Театрального проезда в Новокузнецке раньше запланированной даты.
Стала известна хорошая новость для новокузнецких водителей. По словам городских властей, в субботу, девятого сентября, были сняты ограничения на движение транспорта по Театральному проезду. Изначально планировалось открыть его только пятнадцатого числа.
Напомним, что ограничения на Театральном проезде были введены семнадцатого июля из-за проведения капитального ремонта магистрального трубопровода. Все это время водители были вынуждены искать другие пути передвижения на автомобиле, чтобы добраться до мест назначения.
Однако, ремонтные работы были успешно и досрочно завершены. Движение транспорта теперь восстановлено, как и асфальт на Театральном проезде.