В Новокузнецке досрочно открыли Театральный проезд для автомобилей

Как сообщает издание «Vse42.ru» , произошло открытие Театрального проезда в Новокузнецке раньше запланированной даты.

Стала известна хорошая новость для новокузнецких водителей. По словам городских властей, в субботу, девятого сентября, были сняты ограничения на движение транспорта по Театральному проезду. Изначально планировалось открыть его только пятнадцатого числа.

Напомним, что ограничения на Театральном проезде были введены семнадцатого июля из-за проведения капитального ремонта магистрального трубопровода. Все это время водители были вынуждены искать другие пути передвижения на автомобиле, чтобы добраться до мест назначения.

Однако, ремонтные работы были успешно и досрочно завершены. Движение транспорта теперь восстановлено, как и асфальт на Театральном проезде.