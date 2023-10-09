В Новокузнецке двое мужчин украли из магазина пять бутылок с виски

В итоге, сообщники выпили украденный алкоголь, а сумма причиненного ущерба составляет более 6 тысяч рублей. Как пишет издание «Vse42.ru» , им грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Стало известно, что в ночное время суток два местных жителя с помощью монтировки разбили окно продуктового магазина, расположенного на Октябрьском проспекте. Оттуда мужчины похитили пять бутылок с виски, после чего скрылись с места происшествия.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Жители Новокузнецка объяснили содеянное тем, что у них кончились спиртные напитки, а застолье нужно было продолжать.

Уточняется, что следствие собрало достаточно доказательств, а уголовное дело передано на рассмотрение в суд.