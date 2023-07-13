В Новокузнецке из-за ДТП серьезно пострадали два автомобиля

Как сообщает издание «Vse42.ru» , судя по фотографиям, что опубликованы очевидцами в соцсетях, на перекрестке произошло столкновение двух машин. В результате этого транспортные средства оказались серьезно повреждены.

В городе Новокузнецк произошла дорожная авария, из-за чего два автомобиля получили значительный урон. Сообщение о происшествии опубликовали 13 июля в одной из социальных сетей. По словам местных жителей, авария произошла возле автосалона на улице Димитрова.

На снимках также видно, что на место происшествия уже прибыли медики и спасатели. В настоящее время подробности инцидента уточняются. Однако произошедшее в очередной раз должно напомнить водителям о соблюдении правил дорожного движения, чтобы не подвергать подобной опасности ни себя, ни других.