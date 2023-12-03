В Новокузнецке местные жители похитили у предпринимателя бензопилу

Стало известно, что в полицейский отдел обратился сорокапятилетний индивидуальный предприниматель. Как оказалось, неизвестные украли у него имущество на сумму размером в шестнадцать тысяч рублей. Уточняется, что это была бензопила, а также две магнитолы.

Как пишет издание «Vse42.ru», сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В ходе них было установлено, что 34-летний местный житель и его 40-летняя сожительница проникли на территорию предпринимателя в ночное время суток. Там стояла снегоуборочная техника.

Оттуда местные жители и похитили чужое имущество, которое хотели после продать. Однако, их вовремя задержали. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что полицейские задержали кемеровчанина, совершившего серию краж.