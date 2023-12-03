Полицейские задержали кемеровчанина, совершившего серию краж

Как пишет издание «Vse42.ru» , мужчина уже несколько раз похищал товары из магазинов. Недавно стало известно, что еще одну кражу он совершил на стройке. Теперь жителю Кемерова грозит до пяти лет лишения свободы.

Сообщается, что сорокалетний мужчина, который работал на стройке, решил похитить у мастера этой же строительной организации инвентарь на 60 000 рублей.

Злоумышленник в ночное время суток пробрался в помещение, в котором и хранились нужные инструменты. Мужчина вынес их и сдал в комиссионку. Ранее рецидивист уже совершал похожие преступления – он украл средства гигиены и продукты питания из магазинов. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что суд вынес приговор похитившим оборудование на 9 млн рублей из тепловых пунктов в Подмосковье.