В Новокузнецке мужчина избил сожительницу из-за обвинения в измене

Местный житель ранее был судим за убийство. В этот раз он решил вновь поднять кулаки, только на свою возлюбленную. Об этом пишет издание «Vse42.ru»

Известно, что все происходило в одном из многоквартирных домов города. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и явно был не в настроении. Его сожительница в ходе разговора обвинила возлюбленного в неверности. В итоге словесная перепалка между партнерами превратилась в избиение 35-летней новокузнечанки.

Женщина вынужденно обратилась к правоохранительным органам за помощью, о чем сообщила Росгвардия по Кузбассу. Они прибыли на место происшествия, после чего задержали 38-летнего агрессивного мужчину. Он передан сотрудникам органов внутренних дел.