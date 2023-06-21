В Новокузнецке полиция задержала нелегальных мигрантов, работающих в пекарне

Выяснилось, что мужчины, которые выпекали лепешки в заведении, расположенном на территории торгового комплекса, незаконно пребывали в Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Vse42.ru»

Согласно информации, поступившей от пресс-службы полиции, сотрудники задержали как минимум семь человек, которые прибыли из сопредельного государства. Они работали в пекарне без соответствующего разрешения.

Каждому из мигрантов судом было назначено наказание. Оно предполагает выплату административных штрафов от 2000 до 5000 рублей. К тому же суд постановил отправить четырех мигрантов за пределы российского государства.

Работодатель также привлечен к ответственности. В общей сложности ему предстоит выплатить 14 000 рублей.