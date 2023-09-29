В Новокузнецке рядом с ТЦ произошла серьезная авария

Стало известно, что этот инцидент произошел еще вечером 28 сентября. В сети уже появился видеоролик и снимки с места происшествия.

Сообщается, что в городе Новокузнецк столкнулись две легковушки на пересечении улицы Новобайдаевской и проспекта Шахтеров. К слову, недалеко оттуда располагается торговый центр «Восток». Об этом пишет издание «Vse42.ru».

По словам очевидцев, один автомобилист не пропустил другого. В итоге их транспортные средства оказались серьезно повреждены из-за столкновения. Прохожие также сообщили о том, что в результате аварии пассажирка одной из машин получила травмы.

Как выяснилось, в этом месте подобные ДТП случаются далеко не в первый раз. Горожане пишут в социальных сетях о том, что там уже давно пора поставить светофор. Так или иначе, на данный момент уточняются все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.