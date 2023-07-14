В Новокузнецке снесут здание действующего аэропорта

Как пишет издание «Vse42.ru» , сдача нового аэровокзального комплекса запланирована на декабрь текущего года.

Стало известно, что в городе Новокузнецк на базе аэропорта имени Бориса Волынова занимаются постройкой нового терминала. Сообщается, что им станет здание высотой в пять этажей, площадь которого займет почти 20 000 кв. метров.

Согласно информации, которой поделились кузбасские власти, сразу после того, как закончится строительство и начнет работать новый объект, старое здание разберут.

Глава Новокузнецка в своих социальных сетях написал, что, благодаря освободившейся территории, произойдет увеличение мест для парковок. А также появится возможность благоустройства площади аэропорта.

Новый аэровокзальный комплекс, если верить планам, будет сдан в конце 2023 года.