В новом медицинском центре подмосковной Дубны расширяется спектр операций

Трем пациентам установили кардиостимуляторы. Первые отзывы об операциях исключительно положительные. Особенность аппаратов в том, что они могут прослужить не менее десяти лет, при этом существенно улучшив работу сердца. Пока медики используют однокамерные и двухкамерные кардиостимуляторы. Но в ближайшем будущем начнут применять в практике и трехкамерные, которые отличаются особой технологичностью.

Работе сосудистого центра уделяется большое внимание в администрации Дубны. Как отмечает глава округа Максим Тихомиров, врачи готовы взять под наблюдение и тех, кто ставил кардиостимуляторы в других больницах.