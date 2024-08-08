В новом помещении в Шатуре, куда переедет детская поликлиника, продолжается ремонт

На улице Строителей в подмосковной Шатуре, в помещении, куда переедет детская поликлиника, рабочие завершают отделку. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«Детская поликлиника, которая в настоящее время переоборудуется в бывшем здании отделении переливания крови, находится на высокой стадии готовности. … Мы оцениваем этот объект как успешный. Сдаем мы его приблизительно на 40 дней ранее контрактного срока для того, чтобы можно было приступить к ремонту следующего здания поликлиники», — рассказал заместитель главы муниципалитета Василий Косолапов.

Ожидается, что, сдав объект на улице Строителей, подрядчик с рабочими переместятся в медучреждение на Интернациональной. В будущем врачи детской поликлиники будут принимать маленьких пациентов по двум адресам. Это сделано для удобства жителей, проживающих в разных частях города.

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