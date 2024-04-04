В Новом Уренгое компания не выплачивала работнику зарплату два года

Гендиректор фирмы в Новом Уренгое попался на нарушении Трудового Кодекса. Два года он не платил зарплату сотруднику, задолжав более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

По данным СУ СК России по ЯНАО, генеральный директор компании игнорировал ТК и не выплачивал зарплату работнику, хотя имел на это все необходимые средства. Было установлено, что деньги работодатель не хотел выдавать из корыстных побуждений и иных личных причин.

В общей сложности зарплаты сотрудник не видел с октября 2020 по ноябрь 2022 года. Общая сумма долга директора коммерческой организации составила 863 тысячи рублей.

Пока ситуацию расследуют, а работодатель находится в статусе подозреваемого. Как правило, такие дела при установлении вины заканчиваются судом и возвращением долга сотруднику, чаще с компенсацией.

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