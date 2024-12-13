В Новом Уренгое начались поиски пропавшего ребенка

О поисках сообщили в ЕДДС. Семилетний школьник из учреждения №16 ушел из дома гулять, но к вечеру 13 декабря так и не вернулся. Заявление об этом составили родители ребенка. В газовой столице ЯНАО в настоящее время продолжаются поиски.

Отмечается, что в поисковой операции участвуют сотрудники департамента общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе искали подростка из Мариинска. Однако найти его удалось в другом городе на вокзале.