В Новом Уренгое открылся бассейн «Юность» после ремонта

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в Новом Уренгое бассейн «Юность» снова открыл свои двери для всех желающих.

После обширного ремонта и модернизации, данный бассейн вновь приглашает горожан заняться спортом. На церемонии открытия присутствовал Сергей Фесиков, который является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне 2012-го года.

Известно, что он провел первую открытую тренировку на воде, поделился секретами уверенного плавания и даже ответил на вопросы маленьких спортсменов. Глава Нового Уренгоя, Андрей Воронов, выразил уверенность в будущих победах юных пловцов, подчеркивая важность таких мероприятий для их спортивного развития. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.