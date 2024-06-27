В Новомосковске мужчина пытался сжечь знакомую с помощью бензина

В городе Новомосковск Тульской области мужчина устроил поджог, как полагают, в попытке расправиться со знакомой. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на СУ СК по региону.

В ночь с 10 на 11 июня мужчина кинул на балкон знакомой емкость с бензином, предварительно подпалив пробку. Из-за этого в квартире женщины начался пожар. Огонь мог бы стремительно охватить помещения, но сильное задымление привлекло внимание соседей. На место вызвали пожарных, которые оперативно потушили возгорание. Чудом никто не пострадал, включая и хозяйку квартиры.

Случаем заинтересовались правоохранители. Был задержан подозреваемый в совершении поджога: его мотивы пока неизвестны. На время расследования мужчину поместили под стражу. Его обвиняют в попытке убийства.

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