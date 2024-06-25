В Иванове хозяин дачи бросил окурок и сжег пол-участка
Фото: [МЧС России]
Непогашенный окурок от сигареты стал причиной пожара в дачном поселке в Иванове, сообщили в МЧС России.
Хозяин дачи беспечно бросил «бычок» в сторону бани — и заполыхало.
Огнеборцы потушили пожар на 28 квадратных метрах, но баня уже вряд ли подлежит восстановлению.
Виновнику пожара назначено административное наказание в виде предупреждения.
МЧС призывает курильщиков убедиться в том, что они, покурив, потушили сигарету.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Ульянково при пожаре спасли полсотни лошадей.