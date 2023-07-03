В Новомосковске пока не собираются ремонтировать ямы глубиной в «полметра»

На одной из улиц Тульской области совсем невозможно нормально ездить. Как сообщает «ТУЛАСМИ» , жители города не прекращают жаловаться на проблему.

На страницах в социальных сетях местные регулярно публикуют записи, в которых высказывают свое недовольство касательно качества дорог. Один из свежих постов затронул улицу Свободы, что расположена на окраине города. По словам автора, ямы достигают невообразимых размеров. Ежедневно здесь не обходится без аварийных ситуаций и поломок грузовиков.

Несмотря на преувеличенный размер выбоин, проблема все же остается. Другой пользователь поделился ответом от администрации муниципалитета. Согласно ему, данный участок не планировали ремонтировать в 2023-2024 годах.