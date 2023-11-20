В Новороссийске женщину спасли от шара для похудения

Врачи из Новороссийска спасли женщину, вытащив из ее желудка баллон в виде шара, сообщили в понедельник, 20 ноября, РИА Новости со ссылкой на ГБУЗ «Городская больница №1 г. Новороссийска» МЗ КК.

Три года назад женщина сделала операцию в одной из клиник Краснодара по установке «шарика» в желудке. Он должен был повлиять на снижение аппетита, заполнив часть пространства органа. Отмечается, что у гражданки так и не получилось похудеть. Кроме того, она проходила с «шариком» дольше установленного срока.

«На стенке желудка образовалась крупная язва-пролежень с кровотечением. В эндоскопическом отделении первой горбольницы Новороссийска врачи под руководством заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна извлекла из желудка «шарик» и спасли женщину», – говорится в сообщении больницы.

В медицинском учреждении отметили, что на данный момент жизни женщины ничего не угрожает. Пациентка переведена в хирургическое отделение.

Баллонирование желудка относится к одним из методов похудения. Процедура представляет собой установку современный метод похудения внутрижелудочного баллона во время фиброгастроскопии (ФГС). «Шарик» заполняется жидкостью и становится объемнее, в результате чего при употреблении пищи человек будет ощущать полное насыщение.