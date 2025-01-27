В новороссийском клубе объяснили, почему выгнали участника СВО

Представитель новороссийского клуба «Философ» объяснил в беседе с сайтом aif.ru , почему участника спецоперации решили не запускать в увесилительное учреждение.

В Сети распространились кадры из новороссийского клуба «Философ». В пабликах заявили, что участника СВО в футболке с надписью «Армия России» не запустили в клуб. Многие связали это с дресс-кодом, по правилам которого зачастую не пускают людей в спортивной одежде. Однако на деле все оказалось иначе.

«Это все вранье. Парень был пьяный и парень был агрессивный», — объяснил позицию заведения его представитель.

Подробностей конфликта не привели, лишь отметили, что действовали в соответствии с правилами клуба. Агрессивные посетители не допускаются до посещения, так как могут нарушить общественный порядок и испортить отдых другим гостям.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области участнику СВО не платили положенные средства.