Благодаря прокуратуре Ростовской области участник специальной военной операции получил положенные законом 600 тыс. рублей, которые ранее почему-то не выплачивали местные власти. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

На СВО мужчина получил ранение, но одно из региональных министерств отказывалось выдавать деньги, так как заявитель не зарегистрирован на территории Ростовской области. Известно, что проверка проводилась по заявлению жителя Таганрога. После вмешательства прокуратуры и суда выявленные нарушения были устранены.

Ранее сообщалось об избиении в Одесской области сотрудниками военкомата мужчины, чья мать писательница выгоняла русских с территории Украины.