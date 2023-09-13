В Новосибирске девочка упала с высоты при прохождении веревочного парка

Стало известно, что несовершеннолетняя сорвалась с высоты в веревочном парке, из-за чего оказалась в больнице.

Как пишет издание «Vse42.ru», в Новосибирске 14-летняя девочка упала с высоты в веревочном парке. Инцидент произошел в районе Дзержинский, восьмого сентября. Подробности случившегося сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, подросток получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

СК возбудил уголовное дело. Следователи осмотрели место инцидента, допросили очевидцев и назначили экспертизы.

Напомним, веревочный парк — это активный вид отдыха, который представляет собой набор переправ, расположенных на деревьях. Тем не менее, даже при соблюдении всех мер безопасности, можно получить травмы, если не соблюдать правила поведения.