В Новосибирске голая женщина забралась позагорать на чужой автомобиль
Mash Siberia: голую женщину на крыше чужой машины в Новосибирске не смогли снять
В Новосибирске на улице Сакко и Ванцетти произошел необычный инцидент — обнаженная горожанка забралась на крышу чужого автомобиля Mazda и устроилась там, словно на пляже. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia, сотрудники группы быстрого реагирования не смогли снять женщину с машины. На место были направлены полицейские и бригада медиков.
Выяснилось, что новосибирка недавно проходила лечение в реабилитационном центре от алкогольной зависимости. По предварительным данным, она сорвалась и устроила голый «перформанс».