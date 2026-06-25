В Новосибирске голая женщина забралась позагорать на чужой автомобиль

В Новосибирске на улице Сакко и Ванцетти произошел необычный инцидент — обнаженная горожанка забралась на крышу чужого автомобиля Mazda и устроилась там, словно на пляже. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia, сотрудники группы быстрого реагирования не смогли снять женщину с машины. На место были направлены полицейские и бригада медиков.