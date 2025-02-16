В Новосибирске мужчины похитили шестилетнего ребенка

Канал Shot сообщил о похищении ребенка в областной столице Новосибирской области. По данным канала, на преступление мог пойти отец малолетнего и его подельники.

По предварительным данным, мужчина и его друзья подъехали во двор на серой KIA. На территории площадки находилась бывшая жена похитителя с сыном и дочкой, а также новым супругом. Неожиданно и без разговоров компания начала силой тащить детей в сторону легковушки: пятилетнюю девочку удалось вырвать из лап обидчиков, а вот шестилетнего мальчика мужчинам удалось забрать.

Shot отметил, что мама двоих детей и бывший супруг ранее проживали в Австралии. По словам женщины, во время брака мужчина отличался агрессивным поведением, абьюзом и тиранией. Он не давал ей развод около года. Также у экс-супруга, как уточнила собеседница, двойное гражданство — России и Австралии. Она предположила, что биологический отец хочет вывезти сына за границу, так как по условиям развода он может видеться с детьми лишь два часа в неделю. Полиция заинтересовалась случаем и ищет возможного похитителя, заключил канал.

Ранее сообщалось, что аферисты вывезли женщину из Тольятти и похитили 121 млн рублей.