В Новосибирске неизвестный таинственным способом подменил в сейфе два миллиона долларов на фальшивые купюры

В Новосибирске кто-то непостижимым способом подменил в сейфе $2 млн на фальшивые банкноты, пока хозяев не было дома, рассказывает Baza.

Хозяин квартиры решил съездить с женой на несколько дней в Санкт-Петербург. По возвращении он решил проверить содержимое сейфа. Купюры в сейфе были, но лежали не в том порядке. Простого осмотра оказалось достаточно, чтобы понять: деньги фальшивые.

Мужчина в полном недоумении. Квартира была закрыта. Один комплект ключей от сейфа у него был с собой, второй хранился в тайнике, и запасные ключи оказались на месте.