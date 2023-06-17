В Новосибирске произошло массовое ДТП с семью иномарками

Стало известно, что в Новосибирске произошла трагедия на дороге. Несколько автомобилей столкнулись, о чем рассказали очевидцы. Их слова передает издание «Vse42.ru»

Редакция издания получила сообщения от жителей Новосибирска. В них говорилось о том, что на одной из дорог города произошло массовое ДТП. По словам читательницы, ей удалось насчитать не менее семи машин-иномарок. Пользователи социальных сетей уже опубликовали в интернет соответствующие кадры.

Автомобили столкнулись в субботнее утро 17 июня. Место происшествия – пересечение улиц Тимирязева и Плановая, недалеко от местного зоопарка. Согласно последним данным, нет никакой информации о пострадавших в ДТП, но продолжают устанавливаться обстоятельства случившегося.