В Омске пчелы насмерть закусали собаку и ужалили женщину

В Омске пчелы насмерть закусали собаку породы ротвейлер и ужалили женщину в одном из садовых товариществ, пишет телеграм-канал «112».

По информации источника, инцидент произошел в СНТ «Деревообработчик». Там местный житель решил завести на своем участке пчел, чтобы получать собственный мед.

Всего 52-летний мужчина решил поставить семь ульев, однако не учел, что соседей такой формат хозяйства не устроит. Тогда дачник увез шесть ульев в лес, а у себя оставил только один.

Однако первые неприятности с самодельной пасекой возникли, когда пчелы укусили 47-летнюю женщину, проживающую по соседству.

Затем рой вдруг набросился на соседскую собаку, привязанную у забора. Спасти пса не удалось — животное получило множество укусов. Хозяйка ротвейлера и пострадавшая женщина обратились в полицию с заявлениями. Известно, что пчеловода задержали правоохранительные органы.

Как рассказал мужчины, он попытался помочь укушенной собаке, напоил ее водой и даже отвозил в ветеринарную клинику, однако на пути туда пес умер.

После случившегося мужчина убрал с участка последний улей и больше не занимался пчеловодством.

Ранее сообщалось, что в США из перевернутого грузовика вылетели 250 млн пчел.