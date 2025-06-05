В Омске пчелы насмерть закусали собаку и ужалили женщину
«112»: собака погибла после укусов пчел в Омске
Фото: [unsplash.com]
В Омске пчелы насмерть закусали собаку породы ротвейлер и ужалили женщину в одном из садовых товариществ, пишет телеграм-канал «112».
По информации источника, инцидент произошел в СНТ «Деревообработчик». Там местный житель решил завести на своем участке пчел, чтобы получать собственный мед.
Всего 52-летний мужчина решил поставить семь ульев, однако не учел, что соседей такой формат хозяйства не устроит. Тогда дачник увез шесть ульев в лес, а у себя оставил только один.
Однако первые неприятности с самодельной пасекой возникли, когда пчелы укусили 47-летнюю женщину, проживающую по соседству.
Затем рой вдруг набросился на соседскую собаку, привязанную у забора. Спасти пса не удалось — животное получило множество укусов. Хозяйка ротвейлера и пострадавшая женщина обратились в полицию с заявлениями. Известно, что пчеловода задержали правоохранительные органы.
Как рассказал мужчины, он попытался помочь укушенной собаке, напоил ее водой и даже отвозил в ветеринарную клинику, однако на пути туда пес умер.
После случившегося мужчина убрал с участка последний улей и больше не занимался пчеловодством.
Ранее сообщалось, что в США из перевернутого грузовика вылетели 250 млн пчел.