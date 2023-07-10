В Новосибирске женщина упала с шестого этажа, спускаясь вниз по простыням

Как сообщает издание «Vse42.ru» , местная жительница пыталась покинуть квартиру. Однако она решила сделать это нестандартным образом. Женщина связала между собой простыни и спускалась по ним до тех пор, пока не сорвалась вниз.

Стало известно, что жительница города Новосибирск собралась выйти из дома через окно квартиры. К слову, она расположена на шестом этаже. Ввиду большой высоты она решила связать множество простыней друг с другом, чтобы потом слезть по ним на землю. Но в итоге оказалось, что все вышло не так, как планировалось.

В результате женщина сорвалась, упав на дерево. По крайней мере, так сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях. С собой она взяла рюкзак, который после падения почему-то оставила в кустах. Точно так же остаются неизвестны и другие подробности происшествия.