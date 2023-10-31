В Новосибирской области мужчину обвинили в попытке убийства сотрудницы психбольницы

Информацией об этом поделились в пресс-службе СУ СК России по региону. Ведомство опубликовало соответствующие данные на своей странице в социальных сетях.

Сообщается, что в психиатрическом отделении медучреждения в Новосибирске находился на лечении пациент из-за алкогольной зависимости. Вечером в четверг, двадцать шестого октября, ему потребовалось совершить звонок, но сотрудница не дала ему сотовый телефон.

Вероятно, пациента это разозлило, и он нанес женщине телесные повреждения, после чего успел скрыться с места преступления. Он не смог довести свой злой умысел до конца и убить человека, поскольку пришли другие сотрудники больницы. Они пресекли действия фигуранта уголовного дела и вовремя оказали медицинскую помощь пострадавшей от рук пациента.

Стало известно, что жителя Черепановского района Новосибирской области удалось задержать. Мужчину обвиняют в попытке покушения на жизнь медицинской работницы, о чем также пишет RT. Ему уже избрали меру пресечения – суд постановил заключить мужчину под стражу.