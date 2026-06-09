В Новосибирской области отремонтируют участок трассы за 384 млн рублей

В Новосибирской области запланирован капитальный ремонт участка трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Кочковском районе. На эти цели выделено более 384 млн рублей, пишет nsk.aif.ru.

Региональное управление ТУАД объявило поиск подрядной организации для выполнения работ. Ремонт затронет два отрезка дороги общей протяженностью 6 километров — с 210 по 213 и с 213 по 216 километр, на участке от поселка Решеты до села Кочки.

Согласно условиям закупки, работы будут проводиться поэтапно и должны быть завершены к осени 2027 года. Финансирование проекта предусмотрено из бюджета Новосибирской области.

По результатам обследования дорожного полотна на участке выявлены многочисленные дефекты, включая колейность, выбоины, продольные и поперечные трещины, а также разрушение асфальтового покрытия.

Прием заявок от подрядных организаций открыт до 22 июня. Трасса имеет важное значение для региона, обеспечивая транспортную связь населенных пунктов с областным центром и федеральными магистралями.