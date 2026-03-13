В Новосибирской области сельчане перекрыли дорогу, чтобы не допустить уничтожения скота

В селах Сибири разворачивается настоящая драма: ветеринары вместе с полицией приходят во дворы к сельчанам, забирают скот и сжигают, пишет телеграм-канал Mash. Официальная причина — вспышки бешенства и пастереллеза. Но жители уверены: их животные здоровы, а они теряют последний заработок.

В Новосибирской области недовольные люди перекрыли дороги: местные жители встали перед краном и грузовиками, которые ехали забирать коров на утилизацию на предприятие «Сибирский колос», и не пустили их.

Например, в селе Новоключи с начала февраля перебили более тысячи голов, только за вчерашний день — 140 коров и трех верблюдов.

В селе Козиха хозяева показывают стада: коровы едят, ходят, дают молоко. Семьи сами пьют это молоко и едят мясо — никто не болеет.

Стоит отметить, что многие россияне из этих регионов живут только за счет хозяйства, так как работы почти нет. Люди требуют провести экспертизы и говорят, что пробы у их животных никто не брал.

Скандал вспыхнул и вокруг племзавода «Ирмень», которого не коснулся массовый убой. Отмечается, что председатель хозяйства регулярно заседает в аграрном комитете заксобрания. Тогда жители обратились к главе района с вопросом: почему их коров режут, а завод болезнь «обошла». Люди ответ получили: мол, на предприятии — все под контролем. К нему даже закрыли дорогу, чтобы не занести заразу.

У жителей другого региона — Пензенской области, у жителей изъяли 128 голов скота. После этого туши два дня валялись около могильника, а их растаскивали дикие животные. Когда решили сжечь, скот не прогорел до конца.

Сельчане говорят, что ветеринары сами путаются в диагнозах. Скот называют зараженным пастереллезом, а делают вакцину от ящура. Иногда болезнь объясняют «вирусом невыясненной этиологии».

Историями регионом заинтересовался Следственный комитет России (СКР). Ведомство начало проверку. Вместе с этим Министерство сельского хозяйства РФ обещает пострадавшим сельчанам компенсации, но люди отвечают просто: деньги стадо не вернут, и детей ими не накормишь.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области одна на одной из агроферм зафиксировали вспышку пастереллеза у крупного рогатого скота.