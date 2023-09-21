В Новосибирской области у восьми школ задержали сроки сдачи

«Вторая смена» в школах – понятие очень знакомое многим детям и родителям. Конечно, иногда такой формат обучения играет только на руку. Однако, он иногда также говорит и о том, что в регионе учеников больше, чем мест в этих образовательных учреждениях.

Именно поэтому в школах Новосибирской области и организуются две смены. На эту проблему еще в январе обратил внимание Владимир Путин. Он попросил губернатора региона принять меры по устранению этой проблемы, о чем пишет ТАСС.

В итоге, было решено ввести в эксплуатацию 14 школ до конца года, что значительно бы облегчило нагрузку на остальные, уже функционирующие образовательные учреждения. Но планы изменились, и теперь их число уменьшилось до 6. Задержка строительства остальных восьми связана с удорожанием и нарушением строительных технологий.