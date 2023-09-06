В новосибирской пятиэтажке тушат крупный пожар

В пятиэтажке в Новосибирске потушили крупный пожар – возгорание было ликвидировано на площади в 600 «квадратов».

При этом, как уточняет РИА Новости, эвакуировано было 30 человек из-за возгорания. Известно, что у пятиэтажки загорелась крыша. Открытое горение было ликвидировано в 14:47 по московскому времени, а к месту происшествия ранее направлялись 45 человек и 14 машин для тушения возгорания.

Также сообщается, что крыша частично обрушилась. На данный момент пожар полностью не потушен.