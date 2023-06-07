В новых регионах расчистят русла пяти рек для повышения их водности

Русла пяти рек в новых регионах общей протяженностью 47 км расчистят для повышения их водности, рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Всего на оздоровление водных объектов выделено 390 млн руб. Часть средств пойдет на предпаводковое и послепаводковое обследование водоемов, часть – на расчистку русел рек.

Предполагается расчистить русла рек Кальмиус в ДНР, Ольховая и Лугань в ЛНР, Каланчак в Херсонской области и Молочная в Запорожской области.

Первым делом возьмутся за Кальмиус. Верховья этой реки находятся в Донецке, а впадает она в Азовское море в Мариуполе.