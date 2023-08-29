В новых железнодорожных правилах было закреплено право на переоформление билета

В обновленных ж/д правилах было закреплено право на переоформление билета при отмене поезда дальнего следования вместо возмещения средств. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на новые правила, опубликованные РЖД.

Уточняется, что они вступают в силу с 1 сентября. Согласно документу, теперь при отмене дальнего поезда можно будет переоформить билет на другой поезд, отправляющийся в тот же день, или в следующую дату отправления поезда.

Актуальные до этого правила такого не позволяли. Ранее можно было лишь получить полную стоимость проезда, но не переоформить билет.

Сообщается, что билеты можно переоформлять до станции, указанной в прежнем билете, и в вагон того же перевозчика. Издание уточнило, что за переоформление трата взиматься не будет.